La Mercedes-Benz de Classe B ne sera plus vendue au Canada

Article par Sylvain Raymond

C’est officiel, la petite Mercedes-Benz de Classe B disparaîtra du Canada en 2019. C’est ce que le Guide de l’auto a appris en marge du lancement de la toute nouvelle Classe A 2019.

Questionné depuis quelques années sur les raisons pour lesquelles la Classe A n’était pas commercialisée en Amérique du Nord, le constructeur nous a constamment martelé que la Classe A se positionnerait trop proche de la Classe B et que l’on ne voulait pas nuire aux ventes de cette dernière qui, d’ailleurs, n’était pas offerte chez nos voisins du sud.

Avec l’arrivée cette année de la berline de Classe A en Amérique du Nord et de la décinaison à hayon au Canada, on se demandait bien quelle serait la stratégie de Mercedes-Benz. Questionnée sur le sujet, JoAnne Caza, responsable des communications pour le constructeur nous a confirmé le mort du modèle pour le marché canadien. C’était assez inévitable.

La voiture sera toujours commercialisée dans d’autres marchés, mais ici, on désire maintenant pousser la nouvelle Classe A, un véhicule beaucoup plus moderne et intéressant.

Malgré son format pratique, la génération actuelle de la Classe B était drôlement vieillissante. La voiture a connu un certain succès, mais ce n’est rien comparativement aux espoirs de vente de la Classe A, surtout pour le Québec.

La Mercedes-Benz de Classe B aura donc été offerte au Canada de 2006 à 2019.