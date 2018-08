La Milan Red, un nouvel oiseau pour les ultras riches

Article par Sylvain Raymond

Beaucoup de constructeurs tentent de s’attirer les faveurs des gens ultrariches en commercialisant des bolides tous plus exclusifs et performant les uns que les autres. Cette fois, c’est l’Autrichien Markus Fux, ancien pilote de course, qui a décidé de tenter sa chance en fondant Milan Automotive et en introduisant sa première supervoiture, la Milan Red, ainsi baptisée en l’honneur de l’oiseau de proie.

Côté style, la voiture a effectivement ce qu’il faut pour faire tourner les têtes, surtout en arrière. Son coefficient de traînée – 1,7 – est assez exceptionnel. Selon le constructeur, le bolide pourrait se frotter à la dernière création de Bugatti, la Chiron, mais les chiffres de la Milan Red n’ont toutefois rien de comparable.

Et le moteur?

Sous le capot, le bolide exploite un V8 de 6,2 litres doté de quatre turbocompresseurs qui ne développe pas moins de 1 325 chevaux, la puissance est transmise uniquement aux roues arrière par le biais d’une transmission sept rapports à double embrayage. En raison de l’utilisation massive de la fibre de carbone, son poids n’est que de 1 300 kg, ce qui permet d’atteindre 100 km/h en environ 2,4 secondes pour une vitesse de pointe de 249 mhp (400 km/h). On est loin des 1 500 chevaux du moteur W16 de 8,0 litres de la Chiron!

Trois modes de conduite sont offerts, et ce ne sont pas Sport, Confort ou Course, mais plutôt Glide (planer), Hunt (chasser) et Attack (attaquer), tous en référence à l’oiseau de proie. Un peu trop poussée, l’analogie? Probablement. Selon son concepteur, le but ultime dans la conception la Milan Red, c’est de voler la vedette et donc d’épater la galerie.

Seulement 99 Milan Red seront assemblées et pour le moment, 18 réservations ont été enregistrées alors que le prix de vente est estimé à plus de 2 millions d’euros…

