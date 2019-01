La MINI Cooper électrique arrive bientôt

Article par William Clavey

Ça fait quelque temps que MINI nous parle de sa prochaine voiture électrique. Et il y de fortes chances qu’elle arrive d’ici la fin de cette année.

Celle-ci soulignera le 60ième anniversaire du constructeur. MINI affirme même qu’elle serait aussi rapide et amusante à conduire qu’une MINI Cooper S à essence, faisant d’elle la première sportive compacte à ne plus dépendre du pétrole.

Une mécanique connue

Sans surprise, la MINI électrique empruntera sa technologie à BMW, plus précisément à la BMW i3s, qui fait recours à un moteur électrique de 181 chevaux et un couple de 199 lb-pi. Rappelons-le, MINI avait déjà commercialisé une déclinaison électrique nommée la MINI E en 2008.

De telles spécifications ressemblent drôlement au moteur 2,0 litres turbo à essence de la MINI Cooper S actuelle, qui développe à elle seule 189 chevaux. Bien entendu, une Cooper électrique serait beaucoup plus lourde en raison des batteries, mais le couple instantané du moteur à électrons et l’absence d’une boîte de vitesses compenseraient pour ce léger défaut. On s’attend donc à des accélérations semblables.

Esthétiquement, une MINI électrique ne serait pas très différente que sa déclinaison à essence, car elle reposerait sur la même plate-forme (la UKL1) qui avait été conçue en prévision de potentielles VÉ chez BMW.

Toutefois, contrairement à la BMW i3, qui ne dispose que d’environ 200 km d’autonomie, la future MINI électrique pourrait rouler jusqu’à 321 km sur une pleine charge. C’est bien, mais rendu à la fin de l’année 2019, les VÉ auront déjà beaucoup évolué. Au moment d’écrire ces lignes, la Chevrolet Bolt EV dispose de 383 km d’autonomie, le Hyundai Kona électrique, 410 km d’autonomie, et Nissan vient tout juste dévoiler une LEAF PLUS, octroyant à son propriétaire jusqu’à 363 km d’autonomie électrique.

Bien entendu, nous sommes encore au stade des pourparlers. Les choses pourraient changer au fur à mesure qu’on approche de sa date de sortie. Chose certaine, une MINI à batterie s’en vient, et elle promet d’être tout aussi divertissante à conduire que les Cooper S qui l’ont précédée!