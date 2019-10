La ministre de l’Agriculture de passage pour appuyer Jean-Claude Poissant

La ministre sortante de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et député sortante de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau, était de passage au Marché des Jardiniers à La Prairie, le 15 octobre, afin de soutenir son collègue et candidat libéral dans La Prairie, Jean-Claude Poissant.

Mme Bibeau a abordé d’entrée de jeu sa complicité avec celui avec lequel elle travaille étroitement depuis quatre ans.

«On s’est beaucoup entraidés dès le début avec Chrystia Freeland quand venait le temps de discuter des accords, a-t-elle dit. Ses personnes-ressources en agriculture, c’était beaucoup Jean-Claude et moi. Donc, on a développé une belle complicité.»

«Au fil des années, on a donné beaucoup plus d’importance au secteur de l’agriculture et on a identifié ça clairement comme étant une des six priorités pour la croissance économique du pays dans le fameux rapport Barton», a-t-elle ajouté.

Les producteurs de lait

M. Poissant est revenu sur le reproche que plusieurs lui ont fait d’avoir laissé tomber les producteurs de lait en raison de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada.

«C’est tout à fait faux. J’ai pris le micro combien de fois avec Marie-Claude?, a-t-il lancé. Ils sont tellement importants pour nous. Je suis un producteur de lait, mon fils en est un. Dans les ententes, il y avait beaucoup plus que le secteur laitier qui était menacé. Il y avait aussi d’autres secteurs; les légumes, le sirop d’érable, le porc. Il fallait couvrir l’ensemble des productions. C’est pour ça qu’il y a eu une entente. Oui, on reconnait qu’il y a eu une infime partie de la gestion de l’offre, mais comme on l’a dit, on va compenser à la juste valeur.»

Mme Bibeau a précisé que l’élection inattendue de Donald Trump aux États-Unis, en 2015, a mené à une renégociation imprévue de l’ALENA.

«C’est sûr que ça fait mal, on reconnait que ce sont des parts de marché qu’on n’aurait jamais voulu céder», a-t-elle souligné.

«On s’est engagé aussi à ne plus céder aucune part de marché, que ce soit pour le lait, la volaille et les œufs dans les futurs accords de libre-échange, a renchérit Mme Bibeau. Notre engagement avec les producteurs de volaille et d’œufs et les transformateurs est toujours aussi ferme, on a juste manqué de temps.»

Elle affirme vouloir reprendre les discussions où elles étaient advenant une réélection des libéraux.

«Plein d’ambitions pour l’agriculture»

La ministre Bibeau revenait tout juste de la Beauce, où elle a rendu visite au candidat Adam Veilleux.

«C’est important pour moi d’aller voir les gens, les producteurs, leur rappeler que d’avoir une équipe forte du Québec au pouvoir, ça fait toute la différence parce qu’on a la possibilité de changer les choses.»

«On a pris des engagements importants pour les prochaines années, entre autres pour les programmes de gestion de risques, pour les transferts intergénérationnels, plus d’investissements aussi à travers Financement agricole Canada», poursuit-elle, ajoutant avoir «plein d’ambitions pour l’agriculture».

«On a réouvert le centre de recherche parce que l’ancien parti ne croyait pas en la recherche, muselait nos scientifiques. Nous, on y croit», a renchérit M. Poissant.