La Mitsubishi Mirage se renouvelle pour mieux survivre

Article par Guillaume Rivard

Le marché des voitures sous-compactes s’effrite de plus en plus. Quelques modèles ont été abandonnés cette année et d’autres ne reviendront pas en 2020.

Mitsubishi ne fait pas exception, ayant annoncé que la berline Mirage G4 ne sera plus offerte au Canada.

Qu’en est-il de la Mirage à hayon? Celle-ci vient tout juste de nous présenter une refonte extérieure et intérieure au Salon de l’auto de Thaïlande (pays dans lequel elle est fabriquée) et on a la confirmation de Mitsubishi qu’elle viendra chez nous. La date de sa mise en vente reste toutefois à préciser.

Le plus gros changement s’observe à l’avant où la Mirage adopte un look plus dynamique qui se rapproche du RVR 2020. C’est tout l’ensemble de la calandre, des phares, des antibrouillards et des garnitures chromées qui a été redessiné – un travail qui fait beaucoup de bien à la voiture.

Le derrière paraît maintenant plus large et plus athlétique grâce au pare-chocs nouvellement sculpté. Soulignons aussi l’aileron proéminent au sommet du hayon, les jantes de 15 pouces au design rafraîchi et la nouvelle peinture Jaune sable très éclatante.

L’habitacle de la Mitsubishi Mirage adopte des accoudoirs plus ergonomiques, du tissu souple sur certaines surfaces que touchent les occupants ainsi qu’un motif de fibre de carbone sur la planche de bord et près des commandes des vitres électriques. Bien sûr, les images que vous voyez montrent la version thaïlandaise avec volant à droite.

Les Mirage haut de gamme seront équipées de sièges revêtus d’une combinaison de tissu/cuir synthétique d’allure sportive, le tout agrémenté de cordons et de piqûres de couleur contrastante.

Dernière nouveauté : le système multimédia s’articule sur un écran de sept pouces compatible avec Apple CarPlay.

Rien ne change toutefois sous le capot, donc attendez-vous au même moteur à trois cylindres de 1,2 litre qui génère 78 chevaux. La boîte manuelle à cinq rapports peut être remplacée par une automatique à variation continue.

Le prix canadien de la Mitsubishi Mirage 2020 n’a pas encore été annoncé, évidemment, mais il devrait rester parmi les plus bas dans l’ensemble du marché.