La mode est aux piscines

Voyages annulés, rassemblements interdits et activités limitées en ce temps de pandémie poussent les gens à se tourner vers des occupations extérieures comme la baignade. C’est le constat des commerces de piscines de la région, qui connaissent de beaux jours depuis leur réouverture en avril.

Mario Poupart, gérant chez Trévi à Châteauguay, n’est pas surpris de constater une hausse des ventes dans son commerce.

«J’ai toujours vu qu’en période de récession ou de situation économique drastique comme celle que l’on vit en ce moment, le domaine des piscines fleurit, pour ne pas dire que ça explose», indique celui qui a 30 ans d’expérience.

«En deux semaines, j’ai récupéré une perte de chiffre d’affaires [qui avait chuté lors de la fermeture initiale] qui était de plus de 40%», précise M. Poupart.

Comme Trévi Châteauguay est un fabricant de piscines, les «machines roulent à plein régime. L’exportation dans d’autres pays est diminuée pour prioriser notre clientèle», ajoute-t-il.

De plus, le carnet de commandes pour les installations est rempli, si bien que les clients doivent patienter jusqu’en juin présentement.

Même son de cloche chez Nicolas Dussault, gérant au Club Piscines Fitness à Saint-Constant, qui remarque une urgence chez les consommateurs en ce début de saison.

De son côté, les ventes ont également augmenté depuis la réouverture des commerces de piscines le 20 avril, mais elles «sont en train de rattraper les pertes d’un mois affreux», sans toutefois les dépasser. Il note qu’étant donné que les clients ne peuvent toucher ou essayer les meubles de jardin, par exemple, les ventes de ses items sont en baisse.

«On devrait finir dans le positif et connaître une croissance tout de même cette année», dit-il.

Martin Pitre, propriétaire de Piscines René Pitre à Châteauguay, remarque pour sa part que «les gens sont davantage prêts à dépenser pour leur cour et qu’ils veulent ouvrir leur piscine rapidement».

M. Pitre précise cependant qu’il s’y attendait.

«Refaire sa cour et aller en voyage, c’est souvent en compétition dans la prise de décision des familles. Cette année, de toute évidence, la priorité est dans la cour.» -Nicolas Dussault, Club Piscines Fitness Saint-Constant

Mesures

Les commerçants de piscines se sont évidemment adaptés à la situation lorsqu’ils ont été ajoutés à la liste des services essentiels à la fin avril. Lavage de mains pour les employés, clients et installateurs de piscines, port de masques pour certains et Plexiglas installé aux caisses font maintenant partie du quotidien des magasins.

Pour Piscine Rive-Sud à Candiac, la situation a demandé une adaptation d’envergure.

«Nous avons dû redoubler d’ingéniosité pour répondre à la demande: refonte complète du site Web, prise de rendez-vous en ligne, commande de produits en ligne et livraison gratuite, entre autres», laisse savoir le copropriétaire Carl Thibault.

L’entreprise a également dû augmenter des heures et journées de travail la semaine et la fin de semaine, en plus de devoir combler des postes rapidement.