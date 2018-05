La moitié des véhicules Volvo vendus seront électriques d’ici 2025

Article par Sylvain Raymond

Vous vous souvenez quand Volvo a pris tout le monde par surprise en disant vouloir vendre jusqu’à un million de véhicules électrifiés dans le monde d’ici 2025? Son plan s’est précisé l’an dernier avec l’annonce que tous les modèles Volvo neufs commercialisés à partir de 2019 seront disponibles sous la forme hybride, hybride branchable ou 100% électrique.

Eh bien, il y a quelques jours, le fabricant suédois a visé encore plus gros : il se donne comme objectif que les véhicules entièrement électriques représentent la moitié de ses ventes d’ici 2025! Comme vous le savez, le premier modèle de ce genre n’est même pas encore arrivé sur le marché; il doit être lancé l’an prochain pour le millésime 2020.

Évidemment, le cœur de la stratégie de Volvo repose sur la Chine, son plus grand marché de même que le pays où il se vend le plus de véhicules électrifiés. La compagnie fait remarquer que le gouvernement chinois a adopté son propre plan pour que plus de 20% des véhicules vendus sur son territoire d’ici 2025 utilisent une énergie alternative.

« L’an dernier, nous nous sommes engagés dans la voie de l’électrification pour l’ère où le moteur à combustion interne sera révolu. Maintenant, nous renforçons cet engagement et l’élargissons avec le plus grand marché pour les véhicules électrifiés au monde », a déclaré Håkan Samuelsson, PDG de Volvo.

À la fin avril, à Pékin, Volvo n’a exposé que des modèles hybrides branchables à un salon de l’auto pour la toute première fois – un signe clair de ce qui s’en vient. Il y avait là-dedans la première mondiale de la version T5 hybride branchable du nouveau multisegment XC40.

Jusqu’ici, Volvo a reçu beaucoup d’éloges pour sa technologie hybride T8, actuellement disponible chez nous dans les utilitaires XC90 et XC60 ainsi que la berline S90. Et n’oublions pas que sa marque de performance, Polestar, prend elle aussi la route de l’électrification.

À titre informatif, Volvo a enregistré des ventes mondiales records de 571 577 unités en 2017, une hausse annuelle de 7%. Plus de 100 000 étaient attribuables à la Chine, une première.