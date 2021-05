La montée Fyfe à Saint-Constant fermée pour trois mois

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) entamera la réfection du pont de la montée Fyfe à Saint-Constant à compter du mercredi 19 mai. Ce chantier provoquera la fermeture complète du chemin entre la route 209 et la rue Saint-Pierre Nord jusqu’à la mi-août, annonce le MTQ.

Pour les résidents du secteur, le ministère fait savoir que les travaux se dérouleront entre 7h à 19h. Il sera impossible pour les automobilistes d’y circuler, peu importe l’heure, précise-t-il. Ils devront emprunter un détour via la rue Saint-Pierre Nord et la route 209. Un passage piétonnier et cyclable sera toutefois aménagé au-dessus de la rivière Saint-Pierre pour l’enjamber.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger, rappelle le MTQ.

La réfection du pont de la montée Fyfe est inscrite à la liste des investissements routiers prévus d’ici 2023 dévoilée en avril. Selon sa fiche détaillée du MTQ, l’état de l’infrastructure nécessite des travaux majeurs. Le dernier rapport remontant à 2019 fait état de multiples fissures du béton, notamment.