La Montérégie demeure en zone rouge, mais des allègements en vue pour le parascolaire

Si certaines régions du Québec pourront passer en zone orange à compter du 8 mars, les régions limitrophes à Montréal, incluant la Montérégie, demeurent en zone rouge, a confirmé le premier ministre François Legault mercredi en conférence de presse.

Celui-ci a justifié cette décision par la présence de plus en plus importante de variants, particulièrement à Montréal, de même que par les effets possible de la relâche scolaire; et cela, même si la vaccination apporte une certaine stabilité. La marge de manoeuvre demeure mince, dit-il.

Questionné sur le choix de ne pas créer de sous-régions pour permettre à certains secteurs éloignés de revenir en zone orange, M. Legault a rappelé qu’en Montérégie, la pire situation ne se trouve pas à Longueuil, mais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et que les hôpitaux montérégiens desservent tous les secteurs du territoire.

C’est ainsi que les régions de Montréal, la Montérégie, les Laurentides, Laval et Lanaudière demeurent en zone rouge. D’autres comme l’Outaouais, la Mauricie, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches et l’Estrie passent en zone orange.

Restaurants, salles de spectacles seront donc accessibles dans ces régions, alors que les lieux de culte pourront accueillir jusqu’à 100 fidèles.

Activités parascolaires dès le 15 mars

Par ailleurs, le premier ministre a annoncé qu’à compter du 15 mars, les activités parascolaires seront permises dans toutes les régions de la province. Ce déconfinement partiel viendra donner le feu vert aux activités sportives et certaines sorties publiques, dans un cadre mieux contrôlé que permet le milieu scolaire.

Des discussions se poursuivent avec les fédérations sportives et la ministre Isabelle Charest afin de procéder au déconfinement de certaines disciplines sportives.

Quant aux masques imposés aux élèves de la 1ère à la 4e année du primaire, cette mesure va rester en place. « Bien que plusieurs personnes n’aiment pas le masque de procédure, on en a fait fabriquer spécialement pour les enfants, ils sont plus confortables et plus efficaces que le couvre-visage », selon M. Legault.

Vaccination

Concernant le processus de vaccination, M. Legault s’est réjoui de l’arrivée de quelque 800 000 doses de vaccin pour le mois de mars et assure une répartition équitable dans les 17 régions québécoises. « L’équité inter-régionale, c’est non-négociable », dit-il.

Aussi, à la suite d’une nouvelle recommandation de la Santé publique, le Québec offrira la seconde dose de vaccin contre la COVID-19 dans un intervalle de 16 semaines (quatre mois) après l’administration de la première dose, permettant ainsi d’augmenter de façon significative la protection des personnes vulnérables du Québec.

Pour les personnes âgées qui ne peuvent se déplacer dans les centres de vaccination, le ministère est à préparer une opération de vaccination à domicile qui devrait être accessible dans les prochaines semaines.