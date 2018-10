La Montérégie termine 2e au championnat provincial de cross-country

Crédit photo : Gracieuseté

La Montérégie a été détrônée par Québec-Chaudière-Appalaches au championnat provincial de cross-country, qui se tenait au parc Rivière du Moulin à Chicoutimi, le 22 octobre. Les équipes dans les catégories moustique masculin et benjamin féminin sont tout de même montées sur la plus haute marche du podium.

Le temps froid et la neige ont rendu la compétition ardue. Néanmoins, la Montérégie a obtenu plusieurs deuxième places et quelques coureurs de la région se sont démarqués, dont Maïra Carreau, de l’école secondaire de la Magdeleine, en cadet féminin avec une médaille de bronze et Antoine Boulanger, du Collège Jean de la Mennais, avec le 6e temps en juvénile masculin.

Résultats de la Montérégie par catégorie

1ère place:

-Moustique masculin

-Benjamin féminin

2e place:

-Benjamin masculin

-Cadet féminin

-Cadet masculin

-Juvénile masculin