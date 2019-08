La Mopar ’19 Dodge Challenger est juste trop cool!

Article par Guillaume Rivard

Voilà maintenant une décennie que Mopar a lancé sa série de bolides à édition limitée avec la Mopar ’10 Dodge Challenger. Les Dodge Charger, Dart et Durango ainsi que la Chrysler 300 et même le Ram Rebel ont aussi profité de ce traitement spécial.

Cette année, le muscle car vedette de FCA a l’honneur de le recevoir une fois de plus. Voici la Mopar ’19 Dodge Challenger!

Basée sur la Dodge Challenger Scat Pack 392 2019, cette version exclusive est disponible en Noir absolu ou Blanc intense avec des éléments graphiques Mopar Shakedown tout à fait uniques et des bandes asymétriques Bleu Mopar qui partent du devant du capot et vont jusqu’à l’aileron sur le coffre arrière.

Le fameux capot Shaker ajoute une belle touche rétro avec son énorme prise d’air active dont les flancs arborent un écusson Shaker. D’autre part, les roues de 20 pouces en aluminium forgé sont agrémentées de cache-moyeux et de bouchons de valves signés Mopar.

L’habitacle comprend des sièges avant sport en tissu avec un emblème Mopar bicolore sur les dossiers, un écusson Mopar ’19 sur la bouche d’air côté passager et des plaques de seuil polies ornées du logo Challenger.

Bien que le V8 HEMI de 6,4 litres développe toujours 485 chevaux et un couple de 475 livres-pied via une boîte manuelle à six rapports ou automatique à huit rapports, un système d’admission d’air frais Mopar accentue le débit d’air vers le moteur pour améliorer la performance. Des renforts de tourelles d’amortisseurs Mopar augmentent la rigidité du châssis pour offrir une maniabilité plus précise et leur fini argenté ajoute de l’éclat au compartiment moteur.

La production de la Mopar ’19 Dodge Challenger sera limitée à 100 exemplaires – seulement 10 au Canada, alors faites vite – et les livraisons commenceront cet automne. Toutefois, le prix n’a pas été spécifié.