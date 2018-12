La MRC de Roussillon lance une plateforme d’échanges

Crédit photo : Gracieuseté

La MRC de Roussillon lance une nouvelle plateforme web dédiée aux échanges avec la grande communauté de Roussillon appelé «Mon espace citoyen».

Différents articles de blogue sont consacrés au développement de la région. Il est aussi question de l’intégration des immigrants dans la collectivité, la contribution des jeunes et des aînés à la communauté, l’accessibilité aux services de proximité pour les résidents, la cohabitation harmonieuse entre les zones urbaine et agricole, le logement, la mobilité et le transport à l’intérieur de la MRC, etc.

La nouvelle plateforme comprend aussi un «Mur à idées». Cette section permet aux internautes de faire savoir s’ils sont pour ou contre les idées proposées par des parties prenantes du territoire et la MRC de Roussillon.

Enfin, l’outil se veut aussi un endroit pour partager des idées et suggestions.