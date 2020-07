La MRC de Roussillon prolonge son appel de projets touristiques et culturels

La MRC de Roussillon annonce que les organismes culturels et touristiques de la région peuvent continuer à soumettre leurs projets jusqu’au 17 août, afin d’obtenir de l’aide financière. Initialement, la date limite était fixée au 19 juin.

Le soutien monétaire de la MRC pour les secteurs de la culture et du tourisme s’inscrit dans la deuxième phase «Roussillon ma découverte» de son plan de relance économique «Résolument Roussillon», amorcé en mai. Une somme de 175 000$ y est consacrée.

Le préfet de la MRC et maire de Delson, Christian Ouellette, indique que l’objectif est de laisser plus de temps aux organismes afin qu’un plus grand nombre d’entre eux obtiennent l’aide annoncée.

Jusqu’à maintenant, le fonds de relance a permis de financer sept projets, pour un total de 45 000$.

Afin d’adapter leur offre de services aux mesures sanitaires, les organismes peuvent obtenir des subventions jusqu’à concurrence de 7 000$ par projet, à la hauteur maximale de 70% des dépenses admissibles.

Un montant de 100 000$ est directement dédié à l’aide financière d’urgence aux organisations qui innoveront dans l’expérience des visiteurs dans le contexte de distanciation sociale.

L’autre portion permettra de mettre en place une campagne de promotion des attraits culturels et touristiques régionaux.

Pour les détails et s’inscrire, les organismes peuvent se rendre au roussillon.ca/plan-de-relance/volet-culture-tourisme/.

Organismes déjà bénéficiaires

-Maison LePailleur à Châteauguay

-Bistro culturel Cœur de village à Saint-Isidore

-Musée Exporail à Saint-Constant

-Fondation Hélène-Sentenne

-RécréoParc à Sainte-Catherine

-Atelier de poterie Christian Maldonado à La Prairie

-Héritage Saint-Bernard