La MRC de Roussillon se prépare pour la collecte de matières compostables

La MRC de Roussillon travaille activement sur son plan de communication afin de préparer le mieux possible les résidents qui seront desservis par la collecte de matières compostables à compter de la semaine du 30 septembre.

«Nos échos sur le terrain sont que les citoyens ont hâte et sont enthousiastes de pouvoir contribuer au compostage», affirme Nicolas Chaput, directeur du Service de gestion des matières résiduelles.

La MRC misera sur un message clair et précis à travers différents types d’affichage et de communications, promet-elle, en invitant les citoyens à se poser les trois questions suivantes: ça se mange? C’est un résidu de jardinage? C’est du papier ou du carton souillé?

Les matières récoltées seront par la suite envoyées dans un centre à Lachine. Les Villes de la MRC de Roussillon auront le choix d’acheter le compost pour le redistribuer à leurs citoyens ou l’utiliser dans leurs platebandes, par exemple.

Des recommandations

Le service de compostage artisanal de Saint-Mathieu ayant fait ses preuves, la MRC de Roussillon s’est entretenue avec la municipalité afin de s’informer sur les enjeux.

«C’est évident que ce qui est fait à Saint-Mathieu n’est pas à la même échelle que ce qui sera fait à la MRC, en termes de quantités, de matières acceptées, etc, mais on voulait connaître leurs trucs et les attentes des citoyens pour s’assurer qu’on prenne en compte les apprentissages qu’ils ont faits de leur côté», explique M. Chaput.