La MRC de Roussillon veut réduire le plastique à usage unique

La MRC de Roussillon déploiera, à compter du Jour de la Terre le 22 avril et au cours des prochains mois une campagne de sensibilisation pour la réduction des plastiques. Celle-ci encouragera les commerçants et citoyens à rendre «Roussillon + vert, un geste à la fois».

Ses équipes iront prochainement à la rencontre des commerçants d’alimentation et des restaurateurs.

«Déjà, quelques-uns ont des pratiques écoresponsables et nous souhaitons les promouvoir et leur offrir davantage de visibilité, notamment par leur inscription au Circuit Zéro Déchet, note le président du comité de gestion des matières résiduelles et maire de Saint-Isidore, Sylvain Payant. Nous souhaitons également accompagner et outiller les commerçants qui souhaiteront emboîter le pas à ce mouvement.»

Quant aux citoyens, ils seront abordés dans les lieux fréquentés et lors d’événements cet été. La MRC leur fera connaître les commerçants inscrits au mouvement tout en les invitant à changer leurs habitudes de consommation.

«Une station d’eau mobile sillonnera aussi le territoire pour permettre aux citoyens de remplir leur bouteille réutilisable», fait savoir Lise Poissant, membre du comité de gestion des matières résiduelles et mairesse de Saint-Mathieu.

D’autres initiatives auront également lieu au cours de l’année 2021 et au début de l’année 2022, précise la MRC par voie de communiqué.

Huit millions de tonnes

«C’est environ 8 millions de tonnes de plastique qui aboutissent dans les océans chaque année, ce qui équivaut au déversement d’un camion à ordures chaque minute», lance le préfet de la MRC et maire de Delson, Christian Ouellette.

La MRC invite les citoyens à réduire l’utilisation de tout plastique à usage unique tels bouteilles, pailles, ustensiles et plats en plastique, sacs et pellicules.

«Le meilleur déchet est toujours celui qu’on ne produit pas! poursuit M. Ouellette. En changeant nos habitudes à notre rythme et sans culpabilité, nous faisons tous un effort pour protéger notre environnement. C’est une suite logique à notre campagne de bannissement des sacs de plastique à usage unique.»

La MRC de Roussillon a reçu 100 000$ en soutien financier de Recyc-Québec pour la mise sur pied de cette campagne. Le financement du programme provient d’ailleurs des sommes prévues dans le cadre du Plan d’action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l’eau, administrée par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

La MRC a également un partenariat avec le Circuit Zéro Déchet pour favoriser l’identification et la promotion des commerces acceptant les contenants réutilisables et offrant des produits en vrac ainsi qu’avec Héritage Saint-Bernard, qui sensibilisera les jeunes lors d’ateliers dans les camps de jour municipaux et dans les écoles du territoire.