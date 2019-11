La Mustang Mach-E électrique dévoile bientôt ses secrets

Article par Marc Lachapelle

Le Guide de l’auto est à Los Angeles pour découvrir les secrets techniques de la Mustang Mach-E à propulsion électrique dont Ford vient tout juste de confirmer le nom officiel.

À quelques jours du grand salon automobile de la mégapole californienne, nous allons effectivement assister à une présentation technique exhaustive et détaillée de ce véhicule entièrement inédit que le constructeur présente simplement comme un « utilitaire de performance entièrement électrique ».

Vous pourrez lire notre analyse de tout ce que nous aurons découvert sur ce tout nouveau modèle à 21h30 (HNE), le dimanche 17 novembre prochain. L’embargo de publication sera levé dans les secondes qui suivront le dévoilement officiel de la Mustang Mach-E, que vous pourrez suivre, en ligne, sur YouTube , Facebook et Twitter dès 21h00.

Dévoilée avant le temps

Le périodique américain Autoweek a publié une série de détails obtenus sur un site de réservation pour la Mach-E qui a été mis en ligne par erreur, très brièvement, à quelques jours du grand dévoilement officiel.

On y découvre que cinq modèles de la Mach-E seront disponibles, avec roues arrière motrices ou rouage intégral et une autonomie électrique de 370, 435 ou 483 km, dans le cas du modèle « grande autonomie » à propulsion. Il est question aussi d’une cible d’environ 3,5 secondes pour le sprint 0-60 mi/h (96,5 km/h).

Les photos confirment les images-espions déjà vues et une autre montre un tableau de bord où trône un immense écran tactile vertical au centre, façon Tesla, avec un large écran horizontal devant le conducteur, en prime. Et les prix cités vont de 43 895 à 60 500 $US, selon le modèle. Nettement moins cher que les concurrents mentionnés dans les lignes qui suivent.

Les esquisses et illustrations qui circulent depuis des mois sur la Toile présentent un véhicule plutôt trapu, dans le moule du Tesla Model X, auquel il sera immanquablement comparé, à l’instar des Audi e-tron et Jaguar I-Pace. Les premières photos le confirment.

Pour ce qui est de l’autonomie électrique, qui est certainement une des forces du pionnier californien des véhicules électriques, Ford mentionne déjà une cible d’autonomie de 480 kilomètres pour la Mach-E, en fonction des normes plus rigoureuses et réalistes de l’EPA (Environmental Protection Agency) américaine. Voilà qui promet.

Revenez donc dimanche prochain, le 17 novembre à 21h30 pour parcourir un portrait technique précis et détaillé de la Mustang Mach-E, une nouveauté qui provoquera certainement de fortes réactions dans les mois qui viennent, à défaut de faire autant de bruit que ses sœurs sportives à moteur thermique.