La Mustang Mach-E ira prioritairement… à l’Europe

Article par Guillaume Rivard

Il semble que plus personne ne parle de la toute nouvelle Mustang Mach-E 2021 depuis que Tesla a dévoilé son fameux Cybertruck. Pourtant, sa première mondiale a eu lieu il y a à peine plus d’une semaine!

Bien sûr, Ford a aussi trouvé le moyen de choquer des amateurs, mais on apprend quand même aujourd’hui que tous les exemplaires de la Mustang Mach-E Première édition ont déjà trouvé preneurs – un an avant son arrivée sur le marché – et qu’il n’est plus possible d’en réserver une copie sur le site de Ford.

La compagnie n’avait pas précisé la quantité disponible, sauf qu’on sait qu’un dépôt de 500 $ était exigé.

Rendant cette pseudo-Mustang électrique encore moins accessible pour les consommateurs nord-américains, Ford aurait décidé d’allouer 60% de la première année de production au marché européen.

Electrek, qui cite une source à l’interne chez Ford, mentionne la nécessité pour le constructeur de respecter les normes d’émissions exigeantes de l’Union européenne. Ainsi, des 50 000 exemplaires devant initialement être produits, 30 000 traverseront l’océan Atlantique et seulement 20 000 pourront être commandés par des acheteurs d’ici.

En Europe, Ford réussit à vendre beaucoup de petits véhicules économes de carburant comme la Focus, le Kuga et l’EcoSport. Sa gamme compte aussi quelques modèles hybrides, mais encore aucune voiture 100% électrique. La Mustang Mach-E viendra donc en renfort, tout comme le fourgon Transit électrique attendu en 2023.

Rappelons que la Mach-E propose quatre autres versions en plus de la Première Édition. Celle appelée Premium sera commercialisée vers la fin de 2020, les Sélect (la moins chère avec un prix de base de 59 495 $) et Californie Route 1 se pointeront au début de 2021, tandis que la GT Performance Edition (la plus puissante avec ses 459 chevaux) suivra au printemps de la même année. L’autonomie varie de 375 à 480 kilomètres selon la version.