La neige s’invite ce week-end

Alors qu’on attend jusqu’à 25 cm de neige dans l’Est de la province, la région de Montréal connaîtra un mélange de pluie et de neige ce week-end, selon Environnement Canada.

Ces précipitations devraient débuter ce soir et se poursuivre durant la nuit de vendredi et le lendemain avec une température prévue de 4oC degrés. On prévoit du soleil pour dimanche avec un mercure de -1oC. La neige devrait de nouveau tomber dans la nuit de lundi. (D.P.)