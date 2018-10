La Nissan Maxima 2019 fera une première apparition à Los Angeles

Article par Sylvain Raymond

Le prochain Salon de l’auto de Los Angeles comportera son lot de nouveautés et chez Nissan. On compte notamment présenter en première mondiale la Maxima 2019, un modèle légèrement remanié. Cette fois, pas de photos ne présentant qu’une partie du véhicule en guise de « teaser », la nouvelle est accompagnée d’une photo qui la dévoile pratiquement entièrement.

Bon, il faut comprendre qu’il s’agit d’une refonte légère, car la génération actuelle remonte à peine à deux ans. De plus, la Nissan Maxima est loin d’être le fer de lance de la marque, se situant toujours dans une classe à part en raison de son positionnement qui flirte avec les modèles de luxe.

On remarque rapidement quelques modifications subtiles, notamment les phares et la grille retravaillés. On retrouvera certainement quelques changements à l’arrière également, tout comme dans l’habitacle. On annonce aussi la disponibilité du système Nissan Safety Shield 360 qui comprend une suite de six systèmes de sécurité, dont ceux du freinage automatique et de la surveillance de voie.

On ne prévoit pas non plus de changement majeur côté mécanique, le V6 de 3,5 litres de 300 devrait revenir sous le capot, lui qui transmet sa puissance aux roues avant via une boîte automatique à variation continue. La Nissan Maxima 2019 sera en vente dès décembre 2018. Les prix seront dévoilés ultérieurement.