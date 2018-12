La Nissan Maxima 2019 offerte à partir de 40 790 $

Article par Sylvain Raymond

Quelques semaines après avoir présenté la Maxima 2019 dans le cadre du Salon de l’auto de Los Angeles, voilà que Nissan dévoile les prix Canadiens de sa berline porte-étendard. Premier constat, le constructeur a éliminé du catalogue sa version de base SV qui se détaillait à 38 900 $, et c’est la Maxima SL qui fait maintenant office de livrée d’entrée de gamme. Les versions SR et Platine sont de retour et la bonne nouvelle c’est qu’elles sont moins dispendieuses que l’an passé.

Maxima SL 40 790 $ CA Maxima SR 43 190 $ CA Maxima Platine 45 650 $ CA

Toutes les versions sont équipées d’un moteur V6 de 3,5 litres qui développe 300 chevaux, le tout jumelé à une boîte automatique à variation continue. Outre quelques changements à l’extérieur et à l’intérieur, la voiture profite du bouclier de sécurité à 360 degrés de Nissan qui comprend six systèmes actifs de sécurité et d’aide à la conduite dont le système de freinage d’urgence intelligent avec détection des piétons, le système d’avertissement sur l’angle mort, le système d’alerte de trafic transversal, le système de détection de sortie de voie, les phares à assistance aux feux de route et le système de freinage d’urgence intelligent en marche arrière.

La Nissan Maxima 2019 se bat principalement contre la Toyota Avalon, un modèle qui a également subi une refonte importante récemment. La voiture devrait être en vente dès les premières semaines de 2019.