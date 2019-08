La nouvelle école Brenda-Milner prête à accueillir ses premiers élèves

La nouvelle école régionale Brenda-Milner, à Châteauguay, accueillera ses premiers élèves comme prévu, pour la rentrée 2019.

«Les ouvriers finalisent les travaux qui restent à faire. Un grand ménage sera aussi effectué pour accueillir les élèves dans un environnement des plus accueillants» indique Hélène Dumais, responsable des communications pour la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.

Cette école flambant neuve accueillera des élèves handicapés de 4 à 21 ans, de niveau préscolaire, primaire et secondaire, présentant une déficience intellectuelle profonde ou moyenne à sévère avec des troubles associés. Elle a un mandat régional.

«Ça été un très grand défi, car il y a très peu d’écoles du genre au Québec. Nous avons travaillé de concert avec les enseignants et avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Ouest (CISSSMO), entre autres, pour concevoir l’école en fonction des besoins particuliers de cette clientèle» fait part André Dugas, vice-président du conseil des commissaires de la CSDGS.

Le budget alloué par le Ministère de l’Éducation pour la réalisation de ce projet s’élève à quelque 28 M$.

L’école compte 16 locaux de classe, des locaux de soins et des locaux de services notamment : des salles multisensorielles, des salles de musicothérapie, de lecture, de psychomotricité, d’ergothérapie, de soins d’hygiène et de repas médicaux, un bassin thérapeutique, un gymnase et une aire de jeux extérieure.

Elle intègre aussi plusieurs éléments répondant à des critères de développement durable. Son inauguration est prévue un peu plus tard, lorsque le chantier sera complétement terminé, fait savoir la Commission scolaire.