La nouvelle Porsche 911 2020 débarque à Montréal

Article par Frédéric Mercier

Ce n’est pas tous les jours que Porsche a une nouvelle génération de la 911 à nous mettre sous la dent. Pourtant, c’est exactement ce que le constructeur de Stuttgart propose aux visiteurs du Salon de l’auto de Montréal.

Présentée en primeur mondiale il y a deux mois à peine dans le cadre du Salon de Los Angeles, la nouvelle 911 (nom de code 992) est présentée en primeur canadienne au Salon international de l’auto de Montréal.

Huitième génération de cette prestigieuse lignée lancée en 1963, la nouvelle Porsche 911 2020 est la plus imposante et la plus techno d’entre toutes.

Livrée pour le moment en variantes S et 4S, la Porsche 911 est désormais animée de série par un moteur à six cylindres à plat biturbo de 3,0 litres d’une puissance de 444 chevaux, une hausse de presque 30 chevaux par rapport à la génération sortante.

Sur la piste, Porsche assure que la nouvelle mouture de sa 911 pourra passer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes pour la version à deux roues motrices et en 3,6 secondes lorsqu’équipée d’un rouage intégral.

Attendez-vous à ce que des variantes encore plus démentielles voient le jour au cours des prochaines années!

Porsche a d’ailleurs confirmé que cette nouvelle génération de la 911 sera la première de l’histoire du modèle à accueillir une version hybride.

Deux autres premières canadiennes

En plus d’y amener sa nouvelle 911, Porsche profitera de sa présence au Salon international de l’auto de Montréal pour lever le voile sur deux autres nouveaux modèles pour une première fois au Canada.

Les visiteurs du Salon pourront ainsi zyeuter le Porsche Macan 2019 ainsi que le Porsche Cayenne Turbo 2019, deux VUS qui défient les conventions en offrant une polyvalence appréciable tout en conservant le caractère sportif qui fait la signature de la marque Porsche.

Le Macan, lancé il y a cinq ans à peine, est déjà devenu le véhicule préféré des vendeurs chez Porsche. Pour 2019, le Macan change légèrement de style et adopte un nouveau moteur à quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres sous son capot.

Le Cayenne Turbo, pour sa part, fait désormais appel à un V8 de 4,0 litres d’une puissance de 550 chevaux et d’un couple de 567 livres-pied. Grâce à cette mécanique, le VUS peut passer de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes!