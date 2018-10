La nouvelle Porsche 935 sera très puissante et très rare

Article par Germain Goyer

À l’occasion de l’événement Rennsport Reunion qui a lieu en Californie sur la piste Laguna Seca Raceway, Porsche a dévoilé la plus récente version de sa 935.

Si vous trouvez qu’elle ressemble à la Porsche 935/78 Le Mans qui avait été surnommée « Moby Dick », sachez que c’est tout à fait normal puisqu’elle s’en est largement inspirée. Si elle a été baptisée ainsi, c’est en raison de sa peinture blanche, de son impressionnante largeur, mais surtout de sa partie arrière qui donnait l’impression de ne jamais finir.

Cette Porsche, qui vise les hautes performances, est basée sur la plus récente 911 GT2 RS. En revanche, presque l’entièreté de sa carrosserie est faite de fibre de carbone. Sur les photos officielles, on note qu’elle est décorée aux couleurs de Martini.

Sous le capot arrière de la 935 loge un moteur six cylindres biturbo de 3,8 L. Grosso modo, la mécanique est identique à celle de la plus récente 911 GT2 RS, son bloc développant 700 chevaux. En ce qui concerne la boîte de vitesses, il s’agit d’une automatique PDK.

Une attention particulière a été portée aux plus petits détails. En effet, le levier de vitesse est recouvert de bois, comme c’était aussi le cas sur d’autres voitures légendaires de la marque, dont la 917 et la Carrera GT.

On note aussi que le volant en fibre de carbone a été emprunté à 911 GT3 R 2019.

Histoire de maximiser la sécurité à bord, Porsche a installé une cage de sécurité et a jumelé le siège de course à un harnais à six points. Un second baquet peut aussi être ajouté.

Si vous désirez ajouter cette pièce à votre collection, soyez vite sur la gâchette. En effet, Porsche ne produira que 77 exemplaires de ce véhicule d’exception.