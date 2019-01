La nouvelle série télé 5e Rang a été tournée dans la région

Crédit photo : Gracieuseté - Radio-Canada

(Un texte de Marc-André Couillard – Coup d’oeil)

La Ville de Saint-Rémi est à l’honneur dans la nouvelle série télé 5e Rang, dont le tout premier épisode a été diffusé à ICI TÉLÉ, le 8 janvier. Cette saga familiale, écrite par les auteurs Sylvie Lussier et Pierre Poirier de La Prairie, qui prend l’affiche tous les mardis, à 21 h, a été tournée au cours de l’été dans différentes municipalités environnantes.

Dès les premières scènes, on aperçoit les éoliennes du parc éolien Montérégie. On remarquera aussi que l’action qui se déroule au restaurant du village, propriété du personnage joué par Geneviève Brouillette, a été filmée au Bistro 1909, à Saint-Rémi.

Dans ce premier épisode, on voit aussi le garage de Paul, interprété par Luc Senay, qui est en fait un bâtiment commercial situé au coin du rang Saint-Paul et de la rue Saint-André.

Dans le deuxième épisode, que les médias ont pu visionner, on remarquera aussi la façade de la chocolaterie Aux 3 chocolats.

Histoire

Cette série dramatique, dont 18 épisodes seront présentés cet hiver, est la plus récente œuvre de Sylvie Lussier et Pierre Poirier à qui l’on doit aussi L’Auberge du chien noir et 4 et demi.

Maude Guérin y tient le rôle principal de Marie-Luce, l’héritière de la ferme familiale, située dans le village de Valmont. Dans le premier épisode, son conjoint, Guy, est retrouvé mort dans l’enclos des cochons.

S’agit-il d’un meurtre ou d’un accident ? C’est ce que les téléspectateurs découvrirons.

Cette série met aussi en vedette Martine Francke, Muriel Dutil, Maxim Gaudette, Julie Du Page, Roger La Rue, Michel Laperrière, François Papineau et plusieurs autres.