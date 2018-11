La nouvelle Toyota Supra 2020 sera dévoilée en janvier à Detroit

Article par Sylvain Raymond

Ce qui était depuis quelque temps un secret de polichinelle est maintenant confirmé : Toyota dévoilera la nouvelle Toyota Supra en janvier prochain dans le cadre du prochain Salon de l’auto de Detroit.

Le nouveau coupé sport du constructeur est le résultat d’un travail conjoint entre BMW et Toyota. La Supra, rappelons-le, partage sa plateforme avec la toute nouvelle BMW Z4 2019 et l’échange culturel se fait également au chapitre des composantes mécaniques. Selon les rumeurs, elle utilisera initialement un moteur BMW six cylindres turbo de 3,0 litres développant 382 chevaux, la même mécanique que dans le cas de la Z4 M40i. Le tout serait jumelé à une boîte automatique à huit rapports.

Récemment, nous vous avions présenté quelques images qui s’approchent drôlement de ce à quoi la version de production pourrait ressembler. Toyota nous avait également donné l’eau à la bouche en présentant une version arborant un ensemble camouflage dans le cadre du Goodwood Festival of Speed.