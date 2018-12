La nouvelle Toyota Supra se pointe le bout du nez

Article par Germain Goyer

La toute nouvelle Toyota Supra a été aperçue quelques semaines avant son dévoilement officiel. En effet, le constructeur japonais a prévu la présenter en primeur mondiale dans le cadre du Salon de l’automobile de Detroit qui se tiendra en janvier. Elle sera assurément l’une des vedettes du Salon.

Alors qu’elle se trouvait à l’intérieur d’une remorque, un internaute a croqué un cliché du véhicule tant attendu. On note tout de même qu’il a pris soin de retirer la bâche qui la recouvrait. De cette façon, on peut admirer plus facilement toute la partie avant.

La photo a été partagée sur un forum dédié à la Toyota Supra de cinquième génération.

On remarque certaines différences avec le prototype qui portait le nom « FT-1 ». Non seulement ses phares donnent l’impression d’être plus grands, mais on observe aussi que le museau a été transformé en prise d’air.

Une voiture japonaise à la sauce allemande

La nouvelle Supra partagera sa plateforme avec celle de la BMW Z4 2019. D’après certaines rumeurs, elle sera animée par un moteur turbocompressé à six cylindres de 3,0 L. Produisant de 382 chevaux, ce bloc provient également de BMW. Quant à la boîte de vitesses, il s’agirait d’une automatique à huit rapports.

Lors de son dévoilement officiel, ces données techniques seront confirmées et il y a fort à parier qu’on en apprendra encore bien plus.