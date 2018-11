La nouvelle TVR Griffith en son et en images. Wow!

Article par Olivier Beaulieu

Il y plus d’un an, la compagnie britannique TVR lançait en grande pompe sa toute nouvelle Griffith, une auto sport biplace qui se dit athlétique et polyvalente. Et le son de la Griffith est tout sauf discret!

La voiture sera commercialisée au premier trimestre de l’année 2019. Selon ce que l’on sait, la voiture est équipée d’un V8 de 5,0 litres Ford jumelé à une boîte manuelle Tremec Magnum XL à 6 rapports. On parle d’une puissance approximative de 500 chevaux et d’une répartition du poids 50-50. Tout ceci devrait se refléter dans les statistiques de la voiture, mais on n’en sait encore que très peu à son sujet.

Entre temps, l’équipe du Guide de l’auto vous suggère de tendre l’oreille, monter le volume et profiter de ce son pratiquement divin… ou plutôt démoniaque!