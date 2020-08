La piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier ouverte cet hiver

Le projet pilote mené en 2019-2020 ayant eu des résultats concluants, la piste multifonctionnelle et le trottoir du pont Jacques-Cartier seront ouverts aux usagers pour la période hivernale.

La piste et le trottoir seront accessibles de 6h à 22h tous les jours. Entre 22h et 6h, les équipes effectueront l’entretien préventif de la piste et du trottoir afin de minimiser les fermetures durant les heures d’exploitation. Des fermetures sont tout de même à prévoir les fins de semaine, afin de permettre des opérations de déneigement plus importantes.

La société Les ponts Jacques-Cartier et Champlain incorporée (PJCCI) rappelle que le projet de simulation d’exploitation hivernale mené l’hiver dernier a permis «de raffiner les protocoles d’entretien, de surveillance et de communications en conditions réelles, le tout à la lumière des commentaires et de l’expérience de cyclistes témoins».

«L’hiver dernier, le projet de simulation nous a permis de déterminer qu’un niveau de service adéquat et sécuritaire peut être offert sur la piste et le trottoir en hiver, explique la première dirigeante de la PJCCI Sandra Martel. Nous travaillons depuis plusieurs années à identifier des solutions pour minimiser les risques et permettre une exploitation hivernale sécuritaire de la piste multifonctionnelle et du trottoir. Malgré les nombreux défis que présente cet ouvrage, nous sommes vraiment heureux d’annoncer aux piétons, coureurs et cyclistes qu’ils pourront traverser le pont cet hiver. Cependant, le respect des heures d’ouverture et des consignes de sécurité hivernale demeure un élément clé lié à l’utilisation de cette piste exigeante. La collaboration des usagers est un des éléments essentiels pour assurer la sécurité de tous.»

«C’est une excellente nouvelle pour les résidents de Longueuil et de la Rive-Sud qui prennent plaisir à traverser le fleuve, à vélo ou en marchant, pour aller au travail ou faire leurs courses au centre-ville de Montréal, ajoute la députée de Longueuil-Charles-LeMoyne Sherry Romanado. La randonnée et le panorama depuis le pont en valent la peine toute l’année durant.»

Comme les fermetures seront plus fréquentes en hiver, en raison des conditions météorologiques changeantes ou du déneigement, la PJCCI a créé des outils dédiés à la mobilité active, notamment le compte Twitter @mobiliteactive. Elle recommande également aux usagers de consulter la page Mobilité active en direct de son site Web, qui offre des indications relatives aux ouvertures et fermetures de la piste ou du trottoir. De plus, les usagers peuvent s’abonner et recevoir des alertes courriel en cas de fermetures.

(Source: PJCCI)