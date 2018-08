La planche électrique de Surf Golf revient en force

Article par Olivier Beaulieu

Il y a quelques années, un surfer professionnel et un investisseur bien établi ont lancé un produit inusité qui visait à rehausser le plaisir des joueurs lors d’une partie de golf tout en réduisant considérablement le temps nécessaire pour compléter le circuit. Cette année, la compagnie dénommée Golfboard annonce qu’elle vise l’atteinte d’un marché mondial d’une valeur de 15 milliards de dollars, celui des trottinettes électriques.

L’an dernier, le manufacturier BMW lançait sa trottinette électrique dans le cadre de la course au dernier kilomètre. Cette course oppose plusieurs manufacturiers, mais également des compagnies comme Golfboard. Initialement, cette dernière ne visait qu’à remplacer les fameuses voiturettes de golf, mais en seulement quelques années, ils ont atteint un niveau de vente suffisant pour se permettre d’étendre leur gamme de produits à des marchés comme celui des véhicules tout-terrain et des véhicules de plage.

La plateforme utilisée est la même pour toutes ces déclinaisons. Elle offre une transmission intégrale et une autonomie suffisante pour parcourir un 18 trous entier sans problème. Évidemment, tout dépend de votre utilisation. On indique que l’autonomie peut varier considérablement sur un terrain accidenté. Le prix de détail se situe tout juste sous la barre des 8 000 $ canadiens et il est accepté sur quelques terrains dans la région métropolitaine. Il peut également être loué par les joueurs notamment au golf Sélect à Mirabel. Bon golf ou bonne balade sur la plage!