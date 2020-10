La plus grosse pompe à béton en action en Montérégie

On a eu recours au plus gros modèle de pompe à béton au Canada pour couler les fondations des futurs bâtiments commerciaux érigés à l’intersection du boulevard Mgr-Langlois et de la rue Lyrette.

La pompe, d’une portée de 63 mètres, prend des allures d’une grande araignée lorsque photographiée du haut des airs. Elle peut couler jusqu’à 180 mètres de béton à l’heure, selon Mario Pitre, représentant de l’entreprise Pompage Dynamic, de Saint-Clet, propriétaire du mastodonte.

« Grâce à cet engin, on a été en mesure d’effectuer en une seule opération les fondations de quatre bâtiments », mentionne M. Pitre.

L’entreprise Pompage Dynamic est présente dans divers secteurs de l’industrie de la construction. Elle a notamment pris part aux travaux de l’autoroute 30 (piliers et tablier d’un pont) de même qu’à ceux du pont Samuel-de-Champlain.

Rappelons que les travaux de construction ont débuté lundi matin sur le site du boulevard Mgr-Langlois et devraient être complétés vers le début de novembre, selon Louis-Jasmin Picard, de Picard Constructions.

On y retrouvera entre autres, une station-service Pétro-Canada assortie d’un lave-auto de même que des commerces de restauration tels que A & W, les Cafés Starbuck et Yuzu Sushi.