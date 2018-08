La Polestar 1 fait son entrée américaine à Pebble Beach

Article par Olivier Beaulieu

La division de performance du manufacturier suédois Volvo lancera bientôt sur le marché son premier modèle de série, la Polestar 1. Ce coupé sport de style 2+2 libèrera 600 chevaux grâce à un moteur hybride. La Polestar 1 ne sera produite qu’en 500 exemplaires chaque année et revêtira une carrosserie en fibre de carbone. Alors nul besoin de vous dire que l’on a bien hâte de la voir, cette belle auto sport!

Dans le cadre du Concours d’élégance de Pebble Beach à Monterey en Californie qui se tiendra du 23 au 26 août, la Polestar 1 fera sa première apparition officielle en sol américain. Thomas Ingenlath, PDG chez Polestar, déclare sans retenue : « C’est excitant d’emmener Polestar en Amérique! L’Amérique du Nord est un marché important pour notre marque et nous avons reçu bon nombre de commentaires élogieux et d’intérêt de la part des consommateurs. Jusqu’à présent, près de 200 d’entre eux ont fait un dépôt pour mettre la main sur une Polestar 1 aux États-Unis seulement. C’est le plus grand nombre de précommandes tous pays confondus. Maintenant, c’est à leur tour de venir voir la voiture en personne dans un magnifique environnement ».

Présent au lancement asiatique de la voiture en octobre dernier, notre journaliste Gabriel Gélinas a écrit : « La Polestar 1 est une voiture hybride de performance animée par deux moteurs électriques aux roues arrière, lesquels sont reliés entre eux par le biais d’un train planétaire, permettant une livraison vectorielle du couple. La puissance des deux moteurs électriques est équivalente à 218 chevaux et, lorsque conduite en mode Pure, la Polestar 1 est une voiture électrique de type propulsion dotée d’une autonomie de 150 kilomètres. Le moteur thermique quatre cylindres Drive-E de Volvo entraîne les roues avant. La puissance combinée du moteur thermique et des deux moteurs électriques est de 600 chevaux et le couple est de 738 livres-pied ».