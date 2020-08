La police arrête le voleur entré par le toit d’une pharmacie

Les enquêteurs de la Régie intermunicipale de police Roussillon ont arrêté un homme de 42 ans en lien avec l’introduction par effraction survenue à la pharmacie Jean Coutu de La Prairie, le 30 juillet. L’individu était entré dans le commerce par le toit pour dérober des médicaments.

Selon la Régie, le quadragénaire a d’abord volé un véhicule sur lequel il a apposé une plaque d’immatriculation volée. Il s’est ensuite présenté à la pharmacie pour forcer l’entrée par le toit. Après y être ressorti, il s’est enfui et a effectué une embardée sur la route.

«Il a volé un deuxième véhicule pour continuer sa cavale vers Brossard où il a été arrêté le même jour», indique-t-elle.

L’homme, connu des policiers, est accusé d’introduction par effraction et vol dans commerce, vol et recel de véhicules et des autres chefs se rapportant à la séquence des événements. Il demeure détenu.

L’enquête se poursuit, puisque d’autres chefs d’accusations pourraient s’ajouter pour des crimes similaires effectués sur des territoires desservis par d’autres corps policiers.