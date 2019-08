La police cherche à identifier trois suspects de vol

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide du public afin d’identifier trois suspects qui ont commis plusieurs vols depuis le 4 août.

Les suspects, une femme et deux hommes, ont commis des vols dans différents commerces de la Rive-Sud, dont plusieurs au Quartier DIX30 et dans des commerces sur le boul. Taschereau, à Greenfield Park et à Brossard.

La plupart du temps, la suspecte distrait le commis et l’entraîne vers le fond du magasin pendant qu’un des autres individus entre et s’empare du contenu de la caisse.

Le véhicule utilisé pourrait être un VUS blanc récent de marque Audi.

Selon le SPAL, au moins 6 événements sont survenus entre le 4 et le 12 août.