Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) cherche à identifier un homme qui serait l’auteur de plus d’une vingtaine de vols dans véhicules survenus de nuit entre le 1er et le 3 août dans les secteurs M et L dans Brossard.

Toute personne reconnaissant cet individu ou ayant des éléments à partager en lien avec ces événements est priée de communiquer avec le SPAL.