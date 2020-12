La police de Longueuil mène la plus grosse saisie de cocaïne de son histoire

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a mené la plus grosse saisie de cocaïne de son histoire, le 10 décembre. Trois hommes ont été arrêtés lors de l’opération.

Les policiers ont perquisitionné une résidence et deux véhicules, saisissant près de 8 kilogrammes de cocaïne, 2 armes de poing chargées, 200 grammes d’héroïne ainsi que 500 000$ en argent, indique le SPAL sur sa page Facebook.

C’est à la suite d’informations reçues du public relativement à un réseau de trafic de stupéfiants opérant sur le territoire que les enquêteurs des crimes spécialisés ont mis sur pied le projet Sonar.

«Les observations et les démarches d’enquête ont contribué à confirmer l’implication de plusieurs sujets au niveau du trafic des stupéfiants et ont également réussi à établir que l’organisation avait pour rôle de fournir en cocaïne des revendeurs sur notre territoire», explique le SPAL.

Trois arrestations

Un homme de 33 ans, Henderson Joseph, a été arrêté et a comparu au palais de justice de Longueuil. Les événements pour lesquels il a comparu remontent au 13 octobre, alors que le SPAL effectuait des perquisitions à Montréal.

«Cette opération visait le démantèlement d’un réseau œuvrant dans le trafic de stupéfiants», mentionne-t-on sur Facebook.

Le suspect sera détenu jusqu’au 9 février avant de revenir devant les tribunaux.

Deux autres hommes, âgés de 18 et 57 ans, ont été arrêtés et remis en liberté. Ils devront revenir en cour à la fin du mois de janvier. Ils font face à des accusations de trafic de stupéfiants, de possession de cocaïne dans le but de trafic et de possession illégale d’armes à feu.

L’homme de 57 ans est connu des services policiers pour des crimes de nature similaire.

Toute personne détenant de l’information sur des activités criminelles commises sur le territoire du SPAL peut contacter la ligne Info-Azimut de façon anonyme au 450 646-8500.