La police maîtrise un homme sur la route 132

Les policiers sont intervenus auprès d’un homme dans la quarantaine qui a importuné les clients et le personnel d’un restaurant à Delson, le jeudi 25 juillet, en début d’après-midi. Il a été maîtrisé environ 5 km plus loin sur la route 132 aux limites de Kahnawake.

Le résident de Delson, connu des policiers, devait subir une évaluation psychiatrique, d’après une ordonnance délivré par un juge de paix le matin même.

Selon les informations de la Régie intermunicipale de police Roussillon, l’homme en question s’est présenté dans le restaurant vers 12h35, puis a «fait peur aux clients» et a démontré «un comportement étrange». C’est une employée qui a contacté les policiers.

«Il a quitté les lieux au moment où les agents sont arrivés. Ces derniers l’ont suivi sur la route 132 en direction ouest, rapporte Karine Bergeron, agente aux relations médiatiques. Il est sorti de son véhicule momentanément et a tenté d’y rentrer aussitôt.»

«Pour assurer sa sécurité et celle d’autrui et pour appliquer l’ordonnance du juge, les agents ont dû le maîtriser pour ensuite le transporter en centre hospitalier. Il est pris en charge par l’équipe médicale pour l’évaluer et lui prodiguer les soins nécessaires à sa condition», ajoute-t-elle.