La police rappelle les règles de sécurité en vue de la rentrée

Alors que les élèves du secteur seront de retour en classe le 31 août, la Régie intermunicipale de police Roussillon en appelle à la vigilance des citoyens pour la sécurité de tous.

Le corps de police laisse savoir que des agents seront davantage présents aux abord des écoles, afin de prévenir les comportements fautifs. Elle sollicite les citoyens à dénoncer les actions imprudentes en composant le 911 en cas d’urgence ou le 450 638-0911 dans des cas qui ne nécessitent pas une intervention immédiate.

Les élèves et automobilistes pourraient être plus nombreux qu’à l’habitude autour des écoles, puisque le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries est contraint de refuser le transport scolaire à plus de 3 000 élèves.

Conseils aux automobilistes

-Respecter les limites de vitesse dans les zones scolaires;

-Respecter les feux clignotants des autobus scolaires;

-Respecter les indications des brigadiers scolaires;

-Porter une attention particulière aux enfants-marcheurs qui se trouvent aux abords des rues et trottoirs;

-Être attentif aux panneaux de signalisation près des débarcadères;

-Respecter les zones de débarquement des élèves près des écoles;

-Respecter les traverses pour piétons particulièrement près des écoles.

Conseils à transmettre aux enfants

-Respecter les règles de distanciation physique et d’hygiène;

-Traverser la rue à l’intersection et aux traverses pour piétons s’il y a lieu;

-Respecter les indications et directives des brigadiers scolaires et des chauffeurs d’autobus;

-Se rendre directement de la maison à l’école, et vice-versa;

-Ne pas parler aux inconnus, ni aller près de leur voiture;

-Respecter les règles de la circulation en vélo.