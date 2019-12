La police recherche deux suspects d’une agression armée

La Sûreté du Québec a publié une vidéo afin d’aider à identifier deux suspects d’une introduction par effraction et d’ une agression armée survenues le 2 décembre dans un logement de la rue Cousineau à Valleyfield.

Vers 6 h 15, les deux individus ont agressé l’occupant des lieux avant de commettre un vol. Ils ont ensuite pris la fuite à pied. Les deux hommes s’expriment en français.

Le premier était grand et à forte corpulence. Il avait les cheveux bruns et une barbe. Il portait un gilet pâle et ce qui semble être un pantalon de jogging.

Le deuxième était petit et mince et portait un gilet noir avec des écrits blancs et rouges.

Le véhicule n’a aucun lien avec l’incident.

Toute personne qui aurait de l’information sur cet événement ou permettant d’identifier ces deux suspects peut communiquer, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.