La police recherche un suspect pour possession de stupéfiants

Les policiers de Longueuil demandent l’aide du public afin de localiser Jessy Duval, 21 ans, qui fait l’objet d’un mandat d’arrestation pour possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

«Nous croyons qu’il pourrait se trouver dans la région de Sherbrooke, car il a de la famille à cet endroit», soutient le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) par voie de communiqué.

Le suspect est un homme à la peau blanche mesurant 5pi 7po (1m 73) et pesant 154 lb (70 kg). Il a les yeux bruns et les cheveux bruns. Sur son bras gauche, il a un tatouage d’une main avec un pistolet, le visage d’une femme et un diamant sur la main. Sur son bras droit, il affiche une tête de mort et un lettrage sur la main. Il a également un tatouage d’une arme à feu sur la poitrine.

Toute information concernant cet homme peut être transmise de façon anonyme en composant le 911.

Toute information concernant d’autres crimes peut être transmise de façon anonyme à notre ligne Info-Azimut, en composant le 450 646-8500.