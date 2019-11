La police récolte des plants de cannabis illégaux

Plus de 2800 plants de cannabis ont été saisis en Montérégie, lors de différentes opérations d’éradication de productions extérieures de cannabis menées au cours des dernières semaines par la Sûreté du Québec.

Selon la Sûreté du Québec, plusieurs journées spécifiquement dédiées à l’éradication des plants ont été tenues dans l’ensemble de la province au cours des dernières semaines, visant à procéder à la saisie des plants illicites ainsi qu’à l’arrestation des contrebandiers afin de les traduire en justice.

Pour la région de la Montérégie, le bilan fait état de quelque 2800 plants saisis. Au niveau provincial, une soixantaine de personnes ont été arrêtées et font face à différentes accusations en vertu de la Loi sur le cannabis. Des enquêtes sont par ailleurs toujours en cours concernant certains sites perquisitionnés.

Ces opérations se sont déroulées en partenariat avec la Gendarmerie royale du Canada, les Forces armées canadiennes ainsi que l’Union des producteurs agricoles, dans le cadre de la lutte aux productions de cannabis illégales.

Le Service des enquêtes sur la contrebande par l’entremise du programme ACCES-Cannabis a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes, et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faite à la SQDC.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.