Il y a deux types de gens dans ce monde…

Ceux qui ouvrent la porte et font comme s’ils étaient chez eux, même s’ils ne le sont pas, et ceux qui sont polis et qui attendent la permission avant d’entrer tout fracasser.

La différence? C’est toujours apprécié d’avoir le sentiment de se faire respecter, vous ne trouvez pas?