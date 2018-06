La Porsche 911 Speedster Concept, un beau cadeau de 70 ans

Article par Michel Deslauriers

Comme vous le savez sans doute, Porsche fête les 70 ans de ses voitures sport en 2018. Une façon géniale de marquer l’occasion est de lancer un bolide spécial qui fait le lien entre la Porsche 356 Roadster originale de 1948 et les voitures Porsche d’aujourd’hui. Voici donc la nouvelle Porsche 911 Speedster Concept.

Décrite comme une « étude de design prête pour la route d’une voiture sport décapotable particulièrement excitante à conduire », cette machine reflète les valeurs traditionnelles de Porsche avec beaucoup de clarté. Elle a été développée au centre de sport motorisé de Porsche avec des technologies dérivées des modèles GT actuels comme la 911 GT2 RS et la 911 GT3 RS.

La bonne nouvelle? Une version de série risque fort d’être produite. La mauvaise? Ça pourrait attendre jusqu’en 2019. Porsche prendra une décision finale dans les mois à venir.

La philosophie Speedster

Les variantes Speedster des voitures sport de Porsche, qui marient des qualités dynamiques très particulières avec le plaisir de rouler sans toit, font partie de l’histoire de la marque depuis 1952.

La nouvelle 911 Speedster Concept se démarque d’abord par son cadre de parebrise raccourci et plus incliné qui réduit la taille des vitres latérales et lui donne une allure plus trapue que celle des ancêtres comme la 356 1500 Speedster. Ensuite, un panneau spécial en fibre de carbone fait le pont derrière les sièges, couvrant la protection anticapotage à « double bulle » qui caractérise ce genre de modèles depuis la 911 Speedster de 1988.

Deux volets noirs contrastants entre ces bosses ajoutent un élément aérodynamique à la voiture, tandis qu’un déflecteur de vent transparent en plexiglas est gravé de la mention « 70 years of Porsche ». Le mot « Speedster » apparaît avec un fini plaqué or sur les amples montants centraux ainsi que sur le parechoc arrière.

La carrosserie large de la Porsche 911 Speedster Concept provient de la 911 Carrera 4 Cabriolet, mais sa peinture unique dans les fameuses couleurs Argent GT et Blanc évoque les premières voitures de course de la marque. Idem pour les surfaces transparentes et opaques sur les lentilles de phares (à l’époque, on mettait du ruban sur les phares avant la course pour les protéger des éclats de pierres et pour empêcher le verre de se briser).

Ce n’est pas tout : le toit rétractable, le système de navigation, la radio et le climatiseur ont tous été éliminés pour réduire le poids. Les sièges sport en carbone font très moderne, tandis que le cuir aniline couleur Cognac 356 rappelle les belles d’antan.

Performance à la sauce Speedster

Sur le plan technique, la Porsche 911 Speedster Concept emploie un châssis de 911 GT3 et ses roues Fuchs de 21 pouces apparaissent pour la première fois avec un verrou central. De son côté, le moteur à six cylindres à plat développe plus de 500 chevaux via une boîte manuelle à six rapports et il peut grimper à 9 000 tours/minute. Parions aussi que le système d’échappement avec ses tuyaux arrière en titane produit un son incroyable.

On croise fort les doigts pour que Porsche aille de l’avant avec la production. Et vous?