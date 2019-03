La Porsche 917 réinventée dans ce concept ultra sexy

Article par Guillaume Rivard

Porsche a développé et rendu publique une première image du sensationnel concept 917 dans le but de fêter le 50e anniversaire de la légendaire voiture de course Porsche 917, qui a fait ses débuts le 12 mars 1969 au Salon de l’auto de Genève et triomphé au Mans un an plus tard.

Les visiteurs du musée Porsche, à Zuffenhausen en Allemagne, auront la chance de l’admirer dans le cadre d’une exposition spéciale intitulée « Colours of Speed – 50 Years of the 917 » du 14 mai au 15 septembre.

Très peu d’informations ont été dévoilées au sujet de ce bolide conceptuel peint en rouge et blanc. Conçu par une petite équipe de designers et d’ingénieurs, il arbore une carrosserie extrêmement sexy et aérodynamique dont la très faible hauteur et la large posture laissent présager un monstre d’adhérence. Le numéro 23 qui apparaît sur le capot, les portières et les ailes arrière est naturellement le même qu’affichait la 917 lors de sa première victoire au Mans.

Porsche n’a pas donné non plus de détails sur la motorisation. En fait, il s’agit seulement d’une étude de style et aucune production n’est prévue, alors ne vous attendez pas à voir le concept 917 devenir un participant du Championnat du monde d’endurance (WEC) de la FIA.

Par ailleurs, la compagnie exposera la toute première 917 de course qu’elle a fabriquée – grâce à un travail de restauration de plus d’un an pour la ramener dans son état original de 1969, incluant la peinture blanche et verte – en compagnie de neuf autres exemplaires de la 917.

