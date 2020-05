La Prairie annonce la date d’inscription au camp de jour et à la Zone ados

La Ville de La Prairie confirme qu’elle tiendra un camp de jour cet été, en plus d’offrir un nouveau programme pour les adolescents en remplacement d’Adolesfun, à compter du 22 juin. Les inscriptions débuteront le 3 juin, dès 9h.

En raison de la situation actuelle, les inscriptions auront lieu en ligne et une assistance par téléphone sera disponible au besoin.

«Les inscriptions en personne seront acceptées uniquement pour des motifs exceptionnels et nécessiteront préalablement la prise d’un rendez-vous», précise la Municipalité.

Dans le contexte de gestion de la pandémie de la COVID-19, la Ville de La Prairie a adapté son offre de service, dit-elle, et veut aussi rendre «accessible le camp de jour au plus grand nombre de jeunes», et «en fonction des ressources disponibles».

Le programme Adolesfun ne pouvant être offert en raison de la situation actuelle, la Ville l’a remplacé par Zone ados. Celui-ci est offert aux 12 à 17 ans en partenariat avec la maison des jeunes. Des ateliers s’y tiendront – dans le respect de la distanciation sociale – les mardis. Le vendredi, des 5 à 7 virtuels auront lieu.

Règles de l’été 2020

Un maximum de quatre semaines de fréquentation du camp de jour par enfant;

Un ratio de cinq à sept enfants par moniteur selon le groupe d’âge;

Un nouveau programme pour les adolescents incluant des rencontres de type webinaire;

Rencontre d’information avec les parents par vidéoconférence.

Le lien vers l’inscription en ligne, l’offre de service et les modalités d’inscription est disponible au ville.LAPRAIRIE.qc.ca/camps-de-jour.