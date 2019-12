La Prairie aura son écocentre

La Ville de La Prairie a autorisé l’achat d’un terrain pour la construction d’un écocentre lors de la dernière séance du conseil municipal, le 2 décembre.

Situé au 1200, chemin Saint-José, le site présente une superficie de 5 391.8 mètres carré. La construction est prévu pour 2020 dans le nouveau Plan triennal d’immobilisations de la Ville.

«C’était dans notre programme d’avoir un écocentre à La Prairie à la demande de plusieurs citoyens, a indiqué le maire Donat Serres en séance du conseil. On va aller de l’avant. On s’est approprié des terrains qui sont à proximité des ateliers municipaux pour avoir une meilleure gestion du site et du projet.»

«On travaille très fort pour être capable de le faire dans la prochaine année, a-t-il ajouté. On va tout mettre en place pour faciliter les choses, aller le plus rapidement possible.»

Le Reflet attend toujours une réponse de la Ville à savoir le montant exact de la construction de l’écocentre.

Service temporaire

En attendant l’arrivée de l’écocentre, la Ville offrira un nouveau service à ses résidents afin qu’ils puissent se défaire de leurs déchets de constructions, objets encombrants et autres rebuts.

Pour avoir accès au service, les résidents doivent se rendre aux ateliers municipaux durant les heures d’ouverture et présenter une preuve de résidence.

Le coût sera de 20$ (en argent comptant) pour chaque chargement de trois mètres cubes, soit l’équivalent d’une remorque pleine de 1,2 mètres sur 2,4 mètres (4 pieds sur 8 pieds).

Pas un dépotoir

Un écocentre est un centre de récupération de matières résiduelles, offrant aux résidents un endroit pour déposer certains produits, matières et matériaux, pour qu’ils soient récupérés, recyclés, réutilisés ou valorisés. Ce n’est pas un dépotoir ni une déchetterie.

Matières qui peuvent être déposées dans un écocentre :