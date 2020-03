La Prairie débloque 25 000$ pour aider le Complexe le partage

Les élus de La Prairie ont voté une résolution afin d’offrir 25 000$ au Complexe le partage, lors de la séance extraordinaire du 23 mars.

Cette somme, prise à même les surplus de la Ville, est destinée à aider aux travailleurs qui ne reçoivent plus de salaire à cause de la situation actuelle.

«Les temps sont difficiles pour tous, mais les plus démunis souffrent toujours plus que les autres, note le maire Donat Serres. Notre devoir, en tant que gouvernement local, est de faire tout ce que nous pouvons pour aider ceux qui, parmi nos citoyens, sont les plus vulnérables et de voir à ce que leurs besoins de base, comme de pouvoir acheter de la nourriture, soient assurés.»

Cette nouvelle a été bien reçue par le directeur général du Complexe, Frédéric Côté.

«Le généreux don de la Ville de La Prairie ainsi que tous les dons reçus depuis le 16 mars iront directement dans le fonds d’urgence pour l’aide alimentaire du Complexe Le Partage. Ce fonds sera utilisé pour acheter des denrées périssables et non-périssables au cours des prochaines semaines, puisque nous nous attendons à une forte augmentation de la demande», dit-il.

«C’est très émouvant de voir cet élan de générosité de la part de toute une communauté», ajoute M. Côté.

M. Serres a par ailleurs lancé un appel à la population afin qu’elle continue de suivre les règles, recommandations et mesures d’hygiène émises par les gouvernements.

«Ce n’est pas le temps de se décourager!, lance-t-il. Nos gouvernements agissent rapidement et ils prennent les bonnes décisions. D’ici la fin de la crise, il faut rester unis et penser à téléphoner aux gens seuls, à ses parents et à ses amis afin de se soutenir les uns les autres. C’est une action simple et qui ne coûte rien, mais qui peut faire une différence spécialement pour les personnes âgées et celles qui sont plus fragiles émotionnellement.»