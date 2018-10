La Prairie dévoile les gagnants du concours maisons fleuries

Crédit photo : Ville de La Prairie – André Delorme

Le 27 septembre avait lieu la cérémonie de remise de prix du concours Maisons fleuries 2018 qui récompense les plus beaux aménagements paysagers résidentiels et les plus belles cours arrière de la municipalité.

«Les lauréats ont démontré beaucoup de talent en concevant de superbes plates-bandes. La qualité des aménagements paysagers témoigne du souci des citoyens pour l’embellissement de leur municipalité. Cet événement vient clore un été animé et festif. Nous tenons à remercier la population pour le temps et les efforts investis», a souligné le maire, Donat Serres

Cette année des prix ont été remis dans deux catégories : façade résidentielle et cours arrière. Afin de déterminer les lauréats, les juges du concours ont considéré les critères suivants : la diversité et l’équilibre des plantations dans l’aménagement; l’harmonie des couleurs et des formes; la présence de différents matériaux et le design; la présence de l’emblème floral de la ville, la lavande bleue; l’appréciation générale des lieux et l’entretien.

Le comité d’embellissement, composé des conseillers municipaux Christian Caron, président du comité, et Ian Rajotte ainsi que de la directrice adjointe des travaux publics et du génie, Marie-Josée Morin, félicite chaleureusement les gagnants.

Catégorie façades résidentielles

District de la Milice

135, avenue Jacques-Martin

20, rue du Périgord

District du Christ-Roi

888, chemin du Sault-Saint-Louis

825, rue Gouin

District du Vieux La Prairie

224, rue Saint-Georges

136-138, rue Saint-Laurent

District de La Citière

240, rue Beaulac

200, rue Bellevue

District de La Clairière

85, rue François-Le Ber

30, rue Pierre-Gasnier

District de La Magdeleine

755, avenue De La Mennais

150, rue des Coquelicots

District de la Bataille

7270, rue Johanne

6605, rue de la Bataille

District de la Briqueterie

20, rue Guillaume-Barrette

5, rue Jean-Paul-Lavallée

Catégorie cours arrière

District de La Magdeleine

80, rue de Mirabel

District de la Bataille

1005, de Fontarabie

Mention spéciale au 107-111, rue Saint-Laurent dans le district du Vieux – La Prairie.

(Source: Ville de La Prairie)