La Prairie dévoile les lauréats de son concours Maisons fleuries

La cérémonie de remise des prix du 9e concours Maisons fleuries qui met en valeur les plus beaux aménagements paysagers réalisés au cours de l’année à La Prairie a eu lieu le jeudi 19 septembre.

«La Ville de La Prairie est heureuse de récompenser, chaque année, les auteurs des plus belles créations, ceux qui, par leur amour des fleurs et de la nature, embellissent notre quotidien et font de La Prairie une ville agréable à vivre », a déclaré le maire Donat Serres.

Cette année encore, des prix ont été remis dans trois catégories : façade résidentielle, façades commerciale, industrielle et institutionnelle et cour arrière. Afin de déterminer les lauréats, les juges du concours ont considéré les critères suivants : la diversité et l’équilibre des plantations dans l’aménagement; l’harmonie des couleurs et des formes; la présence de différents matériaux et le design; la présence de l’emblème floral de la ville, la lavande bleue; l’appréciation générale des lieux et l’entretien.

Le comité d’embellissement, composé des conseillers municipaux Christian Caron, président, et Ian Rajotte ainsi que de la directrice adjointe des travaux publics, Marie-Josée Morin, félicite chaleureusement les gagnants et remercie les citoyens pour le temps et les efforts investis.

(Source: Ville de La Prairie)

LAURÉATS — CATÉGORIE « FAÇADE RÉSIDENTIELLE »

District de la Milice

33, rue Picasso 134, boulevard Pompidou District du Christ-Roi 1220, chemin du Sault-Saint-Louis

1305, route Marie-Victorin District du Vieux La Prairie 227, rue Saint-Jacques 241, rue Sainte-Marie District de La Citière 190, rue Bellevue 210, rue Beausoleil District de La Clairière 30, rue Catherine-D’Aubigeon 185, rue François-Le Ber District de La Magdeleine 730, rue des Tulipes

305, rue des Hérons District de la Bataille 11, rue de Mirabel 70, rue des Pins District de la Briqueterie 770, boulevard de Palerme 510, avenue Jean-Baptiste-Varin

LAURÉAT — CATÉGORIE « FAÇADES COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET INSTITUTIONNELLE »

445, rue de la Levée

District du Vieux La Prairie

LAURÉATS — CATÉGORIE « COUR ARRIÈRE »