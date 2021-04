La Prairie encore parmi les villes où les résidents sont les plus heureux

Pour une deuxième année consécutive, La Prairie figure dans le haut du classement des 100 villes québécoises où les gens sont les plus heureux. C’est ce que révèle le sondage Léger dévoilé par Le Journal de Montréal, qui classe 100 villes du Québec selon l’Indice de bonheur Léger (IBL).

La Prairie se retrouve en 12e place, alors qu’elle se situait au 5e rang lors du dernier sondage du genre, en 2019. Elle obtient une note de 74,89, alors que la moyenne québécoise est de 69,65. Alma (75,01), Mont-Tremblant (75,25) et Bécancour (75,37) la précèdent au classement. C’est une ville de la Montérégie, Shefford, qui se trouve au tout premier rang avec une note de 81,88.

Le sondage se base sur 25 facteurs, dont l’amour, l’argent, la famille et l’accomplissement.

«La Prairie est sans contredit une ville où il fait bon vivre, soutient le maire Donat Serres via communiqué. Avec ses 53 parcs et espaces verts, son accès unique au fleuve Saint-Laurent, ses nombreuses activités culturelles, sportives et de loisir ainsi que toutes ses commodités urbaines, les atouts de La Prairie sont indéniables.»

Il souligne également le dynamisme économique à proximité du centre-ville ainsi que le calme et la sérénité associés aux espaces verts.

Trois autres villes situées sur le territoire couvert par Le Reflet se trouvent au palmarès, soit Candiac (62e avec une note de 70,95), Sainte-Catherine (73e avec une note de 70,39) et Saint-Constant (77e avec une note de 69,82).