La Prairie honorée pour son intervention lors du carambolage mortel

La Ville de La Prairie a reçu la médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour son intervention en marge du carambolage monstre survenu le 19 février 2020, sur l’autoroute 15.

Le député de La Prairie et ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a remis la médaille au maire Donat Serres, le 25 janvier.

M. Serres a accepté cet honneur «avec humilité», au nom du conseil municipal et des membres du Service de sécurité incendie de la Ville, affirme-t-il via communiqué.

«La sécurité publique a toujours été au cœur de nos préoccupations et le travail exceptionnel des pompiers de La Prairie lors de ce drame l’a bien reflété, soutient-il. Nos pompiers ont été diligents et d’un grand professionnalisme. Leurs actions ont sauvé des vies.»

Il a aussi souligné le travail et la coordination des autres intervenants de la Ville.

«Leur mobilisation instantanée a notamment permis la mise en place de mesures de sécurité et d’accueillir rapidement les victimes du carambolage dans un espace sécuritaire», relate-t-il.

Cet accident d’une rare ampleur a fait 2 décès et 70 blessés. Plus tôt cet automne, Le Reflet annonçait différentes mesures prises par le MTQ en vue de l’hiver, soit le retrait du grillage longeant la route, le soufflage fréquent de la neige et l’installation de panneaux d’avertissement de zone à risque de poudrerie en bordure de l’autoroute 15.